نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب استبعاد مجدي أفشة من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر استبعاد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر من مباراة الغد أمام الإسماعيلي.

ويلتقي الأهلي غدًا الأربعاء نظيره الإسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار استبعاد أفشة من قائمة الأهلي لمباراة الغد تأديبيًا من جانب المدرب السويسري بعد اعتراض الأخير على عدم مشاركته في مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام مازيمبي الكونغولي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعهم من 11 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مواجهتين