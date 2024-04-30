نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفاندوفسكي يحسم الجدل حول رحيله عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر إعلامية من ألمانيا بأن هناك تطورات حديثة تخص مستقبل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المهاجم البارز في فريق برشلونة الإسباني، وقراره بشأن الاستمرار أو الانتقال نظرًا لوجود عروض من السعودية.

هل يرحل ليفاندوفسكي عن برشلونة ؟

ذكرت جريدة "بيلد" الألمانية أن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، قد أغلق الباب تمامًا أمام فكرة مغادرة النادي والانتقال إلى الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي.

وشددت الأنباء على أن ليفاندوفسكي يرغب في الاستمرار مع برشلونة، حيث يمتد عقده حتى صيف 2026، ويتبقى له عامين، وهو ملتزم بعقده في الوقت الراهن ولا يعير اهتمامًا للعروض القادمة من الأندية السعودية.

انضم ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ الألماني بصفقة قدرها 45 مليون يورو، وقد كان له دور فعال مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 21 هدفًا في جميع المسابقات، منها 13 هدفًا في الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة في جدول الدوري الاسباني

يحتل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة المرتبة الثانية في جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 73 نقطة، وذلك بعد تحقيقه 22 انتصارًا و7 تعادلات، وتلقيه 4 هزائم.