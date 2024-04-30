نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام نظيره الإسماعيلي والتي ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في دوري "نايل"

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الغد أمام الإسماعيلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف - محمود الزنفلي

الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق.

الوسط: أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – حسين الشحات - مروان عطية.

الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

واستبعد السويسري 11 لاعبًا من قائمة فريقه لمباراة الغد أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعود الأهلي للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد كولر كلً من:-

طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج ومحمد الشناوي وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس.