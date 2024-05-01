نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي على تشكيل فريقه امام الأهلي استعدادا لمواجهة قمة الجولة 20 من بطولة الدوري العام.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

ومن المتوقع أن يدخل الإسماعيلي لقاء الأهلي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز

خط الوسط: محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الساعي

أمامهم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ

وفي الهجوم: نادر فرج

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الإسماعيلي والأهلي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

