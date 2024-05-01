الرياضة

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي على تشكيل فريقه امام الأهلي استعدادا لمواجهة قمة الجولة 20 من بطولة الدوري العام.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري 

ومن المتوقع أن يدخل الإسماعيلي لقاء الأهلي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز

خط الوسط: محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الساعي

أمامهم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ

وفي الهجوم: نادر فرج

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الإسماعيلي والأهلي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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