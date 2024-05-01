الشباب والرياضة ببورسعيد تشارك في المعسكر الختامي لبرنامج التعليم المدني

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد في المعسكر الختامى لبرنامج التعليم المدنى بدار المدرعات بالقاهره خلال الفتره ٢٠٢٤/٤/٢٨ إلى ٢٠٢٤/٤/٣٠، والذي تنظمه وزاره الشباب والرياضه - الاداره المركزيه للتعليم المدنى - الاداره العامه للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية.

الشباب والرياضة ببورسعيد تشارك في المعسكر الختامى لبرنامج التعليم المدني

حضر فعاليات المعسكر كلاََ من طارق عبد العليم مدير اداره التعليم المدنى، منه عطا زين العابدين إبراهيم مصطفى المصري من خريجى برنامج التعليم المدني ببورسعيد.

اقيم البرنامج تحت رعاية اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل العضبان محافظ بورسعيد، محمد غنيم مدير عام التعليم المدنى تأهيل الكوادر الشبابية، خالد النحله وكيل المديرية، وتحت إشراف طارق عبد العليم مدير الادارة، رحاب العجوانى مسئول التعليم المدنى وتأهيل الكوادر الشبابية.

