نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة في تاريخه.. توت عنخ آمون بطلا لدوري الكرة النسائية ويتأهل لبطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق توت عنخ آمون للسيدات من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لأول مرة، وبحصد لقب الدوري، يصعد الفريق إلى النسخة المقبلة من مسابقة شمال إفريقيا، المؤهلة بدورها إلى دوري أبطال إفريقيا.

توصل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم إلى قرار بتسليم درع بطولة الدوري العام لكرة القدم النسائية لفريق توت عنح آمون بعد فوزه باللقب بشكل رسمي، وتم ذلك خلال المباراة التي جرت اليوم بين فريق توت عنح آمون وفريق دلفي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من البطولة.

توت عنخ آمون هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز في 27 مباراة وتعادل مرة واحدة.

استطاع فريق توت عنخ آمون للسيدات من التنافس مع بقية الفرق، بمساندة محمد منصور رئيس النادي مالك أكاديمية "رايت تو دريم" والتي نضم فريق كرة توت عن آمون لسيدات.

تهدف أكاديمية "رايت تو دريم" إلى تطوير مواهب لاعبي كرة القدم في عدة دول حول العالم، بما في ذلك غانا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وبالإضافة إلى ذلك، قامت الأكاديمية بالاستحواذ على أندية كرة القدم الشهيرة مثل نورشيلاند الدنماركية وتوت عنخ آمون المصرية وسان دييجو الأمريكية.

ويذكر أن رايت تو دريم تم افتتاحها العام الماضي بحضور كلا من رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ولفيف من النجوم الكرة علي رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.