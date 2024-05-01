نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن انطلاق رالي الفراعنة الدولي في مصر والبطولة العربية للدراجات النارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد الاتحاد المصري للدراجات النارية مؤتمرا صحفيا مساء غدا الخميس بفندق راديسون بلو هوليوبلس بمصر الجديدة وذلك للإعلان عن تفاصيل انطلاق منافسات رالي الفراعنة الدولي في مصر والبطولة العربية للدراجات النارية وذلك خلال الفترة من ٢ وحتى ٨ مايو الجاري.

الإعلان عن انطلاق رالي الفراعنة الدولي في مصر والبطولة العربية للدراجات النارية

يشارك في رالي الفراعنة الدولي للدراجات النارية والبطولة العربية دول أمريكا وألمانيا وجنوب إفريقيا وتايوان والجزائر والسعودية والسودان وفلسطين وليبيا ومصر.

وتشارك مصر بسبع لاعبين من المنتظر أن يحصدوا المراكز الأولى في الرالي الدولي والبطولة العربية.

تقام البطولة تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة وبحضور معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والوزير المفوض من جامعة الدول العربية الدكتور فيصل غسال.

ومن جانبه أكد إبراهيم فريد رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية عن ترحيبه الشديد بالإخوة الأشقاء من الدول العربية والإفريقية والأوروبية المشاركين في الرالي والبطولة العربية متمنيا للجميع التوفيق في المنافسات التي سيشهدها الرالي والبطولة العربية.

وأضاف فريد بأن يتمنى أن يخرج الرالي الدولي والبطولة العربية بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مصر على خريطة العالم في ظل الدعم الكبير مع بداية الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة والشباب في مصر والوطن العربي مشيدا بالدور الذي يقوم به وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في الارتقاء برياضة الدراجات النارية وكل الألعاب ورعاية الشباب في رفع إسم مصر في كل المحافل الدولية والعالمية والقارية.

