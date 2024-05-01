نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من البلوي بسبب دعم الأندية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد حامد البلوي، الرئيس التنفيذي السابق لاتحاد جدة، بقوة على الادعاءات التي تشير إلى أن الدعم المادي المقدم للأندية متساوٍ، خاصة بين الاتحاد والهلال.

تصريحات نارية من البلوي بسبب دعم الأندية السعودية

جاءت البداية عندما صرح رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، في لقاء مع برنامج "أكشن مع وليد": "لماذا لا يتم إصدار أي بيان حول دعم الأندية؟ الإعلامي محمد الشيخ يقول إن الدعم متساوٍ، لكني لا أعرف شيئًا عن ذلك، ونحن ممنوعون من الحديث عن هذا الموضوع حاليًا".

ورد محمد الشيخ، الإعلامي الرياضي، عبر نفس البرنامج، قائلًا: "أملك معلومات ومصادر تؤكد أن الدعم متساوٍ، وأن الثلاثي بنزيما، وكانتي، وفابينيو من بين أعلى الرواتب في الدوري السعودي".

وأضاف: "صفقة ميتروفيتش تمت من قبل نادي الهلال، أما صفقة بونو فجاءت بدعم من الأمير الوليد بن طلال، في حين كانت صفقة لودي مشتركة بين النادي والوليد بن طلال".

وقد انفجر حامد البلوي غضبًا تجاه تصريحات محمد الشيخ، قائلًا: "إنه يبرر حديثه، ولا يملك أي معلومات دقيقة حول توزيع الدعم بين الأندية"، مؤكدًا أن أحدًا لن يصدق تصريحاته.

من جهة أخرى، نجح الهلال في إقصاء اتحاد جدة من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة".

أنهى هذا الإقصاء موسم الاتحاد دون أي ألقاب، حيث ودع منافسات البطولة العربية، ودوري أبطال آسيا، وكأس الملك، وأخفق في الحفاظ على السوبر والدوري المحليين.