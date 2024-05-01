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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة النصر والخليج ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

طاقم تحكيم ايطالي لإدارة مواجهة النصر والخليج

من المقرر أن يستضيف النصر فريق الخليج اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك في إطار نصف نهائي كأس الملك.

سيقود المباراة طاقم تحكيم إيطالي بقيادة حكم الساحة ماوريزيو مارياني، ويساعده كل من دانييلي بيندوني، وألبيرتو تيجوني، بينما سيكون الحكم السعودي أحمد الرميخاني الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفار، يتولى الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري، ويساعده الحكم السعودي فيصل القحطاني.

يهدف النصر إلى تحقيق الفوز لضمان مكانه في المباراة النهائية ضد الهلال، في محاولة لإنهاء الموسم بلقب، خاصة بعد تضاؤل فرصه في الفوز بالدوري السعودي، والخروج من السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

يُذكر أن الهلال تمكن من إقصاء الاتحاد في نصف النهائي، بفوزه 2-1 مساء الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة".