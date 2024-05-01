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أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن برشلونة يضع إعارة مهاجمه البرازيلي الشاب فيتور روكي كأولوية في خططه.

برشلونة يضع شرطا لإعارة القناص

وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن برشلونة يعتزم إعارة روكي خلال الصيف المقبل، ليتمكن من الحصول على فرصة أكبر للعب والتأقلم مع بيئة جديدة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، يرغب برشلونة في إعارة روكي إلى أحد أندية الليجا، ليكتسب خبرة في أجواء الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن هناك 4 أندية مهتمة بضم روكي، وهي ريال بيتيس، وجيرونا، وفالنسيا، وإشبيلية، وذلك نظرًا لعدم ارتفاع راتبه.

ومع ذلك، لن يجعل برشلونة الأمر سهلًا على أي ناد يرغب في استعارة روكي، حيث ذكرت الصحيفة أن برشلونة يعتزم وضع شرط جزائي لضمان حصول روكي على أكبر عدد ممكن من الدقائق مع النادي المُعار إليه.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الأقرب لضم روكي هو ريال بيتيس، وذلك بسبب العلاقة المميزة بين الناديين من خلال الصفقات التي تمت بينهما في السنوات الأخيرة.