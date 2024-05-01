نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتواجد صالح سليم.. أكبر نتيجة في مباريات الأهلي والإسماعيلي بموقعة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يخوض الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تحدي جديد في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات النسخة الحالية من البطولة المحلية.



واختتم النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر أمس الثلاثاء تدريباته على ملعب مختار التتش استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.



اكبر نتيجة بين الأهلي والاسماعيلي

أكبر نتيجة في مباريات الأهلي والإسماعيلي كانت في موسم 1957-1958، حيث فاز الأحمر بنتيجة 8 أهداف مقابل لاشيء.

المباراة شهدت تسجيل صالح سليم سبع أهداف في شباك الدراويش، الإنجاز الخالد في التاريخ وما لم يحققه أي لاعب حتي الآن.

تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويحتل النادي الأهلي المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.