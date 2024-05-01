نادال يودع بطولة مدريد للتنس

نادال يودع بطولة مدريد للتنسودع الإسباني رافاييل نادال منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد خسارته أمام التشيكي يري ليهيتشكا في دور الـ16 بمجموعتين دون مقابل.

واستطاع اللاعب التشيكي، المصنف رقم 30 عالميا، التفوق على نادال بواقع أشواط (7 / 5 و6 / 4)، ليتكبد اللاعب الإسباني أول خسارة له أمام لاعب خارج المصنفين العشرين الأوائل على الملاعب الرملية.

من جهته، تمكن الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب مرتين، من عبور عقبة يان لينارد شتروف في إعادة لنهائي العام الماضي، حيث فاز عليه بمجموعتين مقابل واحدة بواقع (6 / 3 و6 / 7 و7 / 6).

كما تمكن الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول في البطولة، من قلب تأخره أمام كارين خاشانوف إلى فوز بمجموعتين لواحدة بواقع (5 / 7 و6 / 3 و6 / 3 )، ليضرب موعدا مع الكندي فيليكس أوجر الياسيم، الذي تغلب على كاسبر رود، بطل بطولة برشلونة، بنتيجة (6 / 4 و7 / 5).

وفي منافسات السيدات، فازت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى في البطولة، على البرازيلية بياتريس حداد مايا بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع (4 / 6 و6 / صفر و6 / 2) في دور الثمانية.