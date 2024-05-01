نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يرفض رحيل نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، موقف تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من رحيل نجم البرسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيران توريس باق مع برشلونة

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة لن يتخلى عن فيران توريس لأنهم يعتبرونه لاعبًا مهمًا، واللاعب أظهر دائمًا التزامه ورغبته بالنجاح في برشلونة.

وأضافت الصحيفة بأن تشافي مدرب الفريق الكتالوني لا يريد مغادرة توريس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يريد المدرب بقاء اللاعب ضمن صفوف البلوجرانا خلال الموسم المقبل.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث ويستمر الصراع بينهما على وصافة ريال مدريد المتصدر.

