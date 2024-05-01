نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب توتنهام: تقنية "الفار" تحتاج لتغييرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب توتنهام أنجي بوستيكوغلو، اليوم الأربعاء، إن الانتقال إلى السويد التي رفضت أنديتها استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد ليس مجديًا، وأنه لا يوجد مهرب من استخدام التقنية في إنجلترا رغم الانتقادات التي تطالها كل أسبوع.

وأبلغ المدرب الأسترالي الصحافيين قبل مواجهة فريقه أمام مضيفه تشيلسي غدًا الخميس: "حسنًا، إنها هنا (تقنية الفيديو) لتبقى بالطبع، لن ترحل".

وأضاف: "كنت سأغير الكثير بشأنها، لكن مرة أخرى قلت من قبل إنني أعتقد أن هذا غير شكل اللعبة على نحو جوهري، ولا أعتقد أن ذلك كان القصد عند إدخالها".

وتسبب استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي في جدل أكثر مما جاءت لحله، إذ يتم فحص حالات التسلل بدقة أكثر من اللازم مع عدم الاتساق في قرارات لمسات اليد، وهو ما أدى لإحباط العديد من المدربين.

واعترف رئيس لجنة الحكام هاوارد ويب اليوم أن تقنية الفيديو كان يجب أن تتدخل خلال خسارة نوتنغهام فورست الأخيرة أمام إيفرتون، وقال إنهم كان يجب أن يحصلوا على ركلة جزاء.

وواجه بوستيكوغلو الكثير من الإحباط بسبب تقنية الفيديو، وقال إن تأثيرها لم يكن في صالح اللعبة.

وقال: "كما قلت نحن نحاول النظر لأصغر شيء يمكن أن يحدث في المباراة حاليًا، سواء كان ذلك الحكم أو أي أمر آخر".

وواصل: "الأمر لا يعجبني فهو يغير اللعبة، وتجربة المباريات وإذا ما كنت تشاهد عن كثب كمتفرج أو لا، لكن نأمل أن يجدوا الأرضية المناسبة لنجاح التقنية".

وعندما سُئل عن موقف أندية السويد من التقنية، قال بوستيكوغلو "حسنًا، سأنتقل إلى هناك، ليس لدي وظيفة لكن سأنتقل على كل حال".