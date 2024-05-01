نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس لامال أو أراوخو.. لابورتا يرفض عرضا باريس سان جيرمان لضم نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا رفضوا العرض المقدم من باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع نجم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن برشلونة رفض عرضًا من باريس من أجل هيكتور فورت.

لابورتا يرفض عرضا باريس سان جيرمان لضم نجم برشلونة

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يتفاوض على تمديد عقد اللاعب الموهوب واستمراريته تسير على الطريق الصحيح.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث ويستمر الصراع بينهما على وصافة ريال مدريد المتصدر.

