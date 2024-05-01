نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي في قمة الجولة 20 من بطولة الدوري العام. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: عبد المنعم خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز خط الوسط: محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الساعي أمامهم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ وفي الهجوم: نادر فرج. ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد فوزي – عماد حمدي – محمد حسن – محمد عبد السميع – عصام صبحي – حمادة صلاح – باسم مرسي – مروان حمدي – إيريك تراوري.