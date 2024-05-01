الرياضة

عاجل.. تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي في قمة الجولة 20 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز

خط الوسط:  محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الساعي

أمامهم:  عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ

وفي الهجوم: نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء: 
محمد فوزي – عماد حمدي – محمد حسن – محمد عبد السميع – عصام صبحي – حمادة صلاح – باسم مرسي – مروان حمدي – إيريك تراوري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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