نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يعرض نجمه للبيع في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناولت تقارير إعلامية موضوع استعداد إدارة نادي آرسنال لطرح المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس للبيع خلال السوق الصيفية لعام 2024.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، يبدو أن هناك استعدادًا واضحًا من جانب آرسنال للتخلي عن خدمات خيسوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب وراء تفكير النادي اللندني في بيع اللاعب يعود إلى المشاكل المتكررة التي يعاني منها خيسوس بسبب الإصابات، إلى جانب تألق اللاعب لياندرو تروسارد واستحواذه على مكان أساسي في التشكيلة.

لعب جابرييل خيسوس دورًا مع آرسنال في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك في 24 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويجهز آرسنال نفسه للقاء القادم ضد فريق بورنموث، والذي سيقام مساء يوم السبت في إطار الجولات القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز.