نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لهذا السبب رضا هيكل يعلن رحيله عن نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن رضا هيكل نجم الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن فسخ تعاقده بالتراضي مع القلعة البيضاء، بناءًا على رغبته الخاصة لظروف أسريه.



ونشر هيكل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بناءًا على طلب رحيلي واصراري لظروف أسرية خاصة وتفهم المجلس لموقفي تم فسخ العقد بالتراضي بناء على رغبتي الخاصة نظرًا لظروف أسرية دون تدخل أي طرف أو ضغط من أي شخص داخل النادي".



وتابع: "تم الاتفاق على عدم لعبي لأي نادي داخل مصر إلا بيتي نادي الزمالك".

وأردف: "أطالب جماهير الزمالك الوفية والعظيمة في كل مكان بدعم مجلس الإدارة الذي يعمل لحل أزمات كبيرة وارث لا يتحمل مسؤوليته من أجل رفع اسم نادينا بشكل عام وفريق الطائرة بشكل خاص".

واختتم: "أشكر الجميع على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية واطالبهم بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق".