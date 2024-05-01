نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة أحمد عبدالقادر أمام الإسماعيلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي إلى الإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام الإسماعيلي.

وغادر عبد القادر ملعب المباراة في الدقيقة ٢٠ متأثرًا بإصابة عضلية حرمته من استكمال اللقاء.

ودفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بحسين الشحات ليعوض زميله المصاب أحمد عبد القادر.

ويلتقي الأهلي حاليًا مضيفه الإسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة ٢٠ من مسابقة الدوري الممتاز.