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أحمد جودة - القاهرة - أبدى أوناي إيمري مدرب أستون فيلا ثقته التامة في روبن أولسن الحارس الثاني للفريق قبل مباراة أولمبياكوس غدا الخميس في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

أوناي إيمري يعلق على غياب نجم الفريق في الدوري الأوروبي

وسيشارك حارس المرمى السويدي أساسيا ليعوض زميله إيمليانو مارتينيز، الذي سيغيب بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات في البطولة، اثنان منها في مباراة الإياب ضد ليل الفرنسي بدور الثمانية.

وكان أولسن الأقرب للمشاركة في كل الأحوال بعد إصابة مارتينيز في أوتار الركبة خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي،التي انتهت بالتعادل 2/2 يوم السبت الماضي حيث شارك أولسن البالغ من العمر 34 عاما مع بداية الشوط الثاني.

وقال إيمري في تصريحات عقب المباراة "مارتينيز لاعب مهم وتنافسي للغاية وساعدنا كثيرا، ولكن عندما تكون هناك مشكلة بسبب الإيقاف أو الإصابة، يجب أن نحمي وندعم لاعبا آخر في الفريق".

وأضاف "أولسن يؤدي التدريبات يوميا بكل روح تنافسية، وعندما لعب ساعد الفريق وكلنا نثق به وفي أدائه، لقد شارك 45 دقيقة أمام تشيلسي وأنقذنا، فهو شخص متواضع وأتمنى أن يساعدنا ويجعلنا نؤدي المباراة بأريحية".