نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوفا من برشلونة.. نابولي يعقد اجتماعا مع كفاراتسيخيليا لتجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن نية نادي نابولي عقد اجتماع مع ماموكا جوجيلي وكيل أعمال خفيتشا كفارا تسخيليا لإقناع اللاعب بالتجديد مع الفريق.

نابولي يعقد اجتماعا مع كفاراتسيخيليا لتجديد عقده

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي نابولي سيعقدون اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع ماكوكا وكيل كفارا تسخيليا لعرض مقترح تجديد بعد تلقيه عروضا ‏أوروبية أبرزها من فريق برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن مسئولو النادي الإيطالي سيقدمون عرضًا لوكيل اللاعب للتجديد معه مقابل ثلاثة أضعاف راتبه الحالي من أجل التجديد حتي موسم 2027 أو 2029.

كما أكدت الصحيفة إن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي لديه نية بعدم وضع ‏أي شروط جزائية في عقد اللاعب في حالة تجديد عقدة لضمان استمراره مع الفريق وغلق الباب أمام مفاوضات برشلونة.