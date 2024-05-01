نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو يفتتح التسجيل للأهلي في شباك الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان احداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري.

واستطاع بيرسي تاو افتتاح التسجيل في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من محمد هاني إلى إمام عاشور لينهيها الجنوب أفريقي في الشباك.

ويسعى الأهلي لحصد النقاط الثلاث من أجل العودة للمربع الذهبي في الدوري.

ودخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مواجهة الإسماعيلي بتشكيل مكون:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي.