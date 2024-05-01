عاجل.. موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد صلاح لاعب ليفربول البقاء مع ناديه الإنجليزي في الموسم المقبل، بسبب رغبته في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا، لافتة إلى أن اللاعب ما يزال يؤمن بأن لديه الكثير ليقدمه لجماهير الريدز قبل مغادرته الفريق.

موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

وأضافت الصحيفة، أن الاتجاه الأقرب خلال الفترة المقبلة هو الاتفاق بين صلاح ومسئولي الريدز على تجديد التعاقد، بعد تأكيد الهولندي آرني سلوت المدير الفني المحتمل للفريق، أهمية تواجد صلاح ضمن المشروع الجديد للنادي تحت قيادته الفنية.

واختتمت أن قائد منتخب مصر على الرغم من اعترافه بتراجع مستواه مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه يفضل البقاء مع الفريق، وعدم الرحيل إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.