عاجل.. موقف كلوب من العودة لتدريب دورتموند في 2025

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن موقف يورجن كلوب مدرب ليفربول من العودة لتدريب بوروسيا دورتموند.

موقف كلوب من العودة لتدريب دورتموند في 2025

وأكدت صحيفة إندبندنت إن كلوب قد يعود لتدريب دورتموند في عام 2025 بعد نهاية فترة الراحة التي أعلن حصوله عليها.

وتولى كلوب تدريب دورتموند لمدة 7 سنوات خلال الفترة ما بين 2008 وحتى 2015.

وينتهي عقد تيرزيتش مع دورتموند بنهاية الموسم المقبل أي أنه قد يستمر لموسم إضافي قبل الرحيل.

على الجانب الآخر فإن يورجن كلوب صرح عقب إعلان رحيله بأنه لن يقود أي فريق في الموسم المقبل وسيحصل على فترة راحة لمدة موسم على الأقل.