نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يُنهي إجراءات تجديد عقد نجمه الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني إجراءات تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

وأكد الصحفي ماريو كورتيجانا أن الحارس الأوكراني أندريه لونين على مقربة من تمديد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وأوضح أن العقد الجديد للحارس أندريه لونين مع نادي ريال مدريد سيكون حتى صيف عام 2028، وجاء قرار تمديد عقده بعد تألقه الكبير مؤخرا.

وساهم أندريه لونين في تصدر النادي الملكي لجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

ويذكر أن فريق ريال مدريد حقق تعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين أمام نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني أمس الثلاثاء في دوري الأبطال.