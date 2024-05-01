نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف بيرسي تاو الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل احداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري.

واستطاع بيرسي تاو افتتاح التسجيل في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من محمد هاني إلى إمام عاشور لينهيها الجنوب أفريقي في الشباك.



ويأمل المارد الأحمر في حصد النقاط من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول قد انتهت بثلاثية مقابل هدف وحيد للدارويش

ودخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مواجهة الإسماعيلي بتشكيل مكون:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي.