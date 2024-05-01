الرياضة

طائرة الزمالك "سيدات" يتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على مايو كاني الكاميروني بنتيجة 3-0

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى الدور قبل النهائي من بطولة إفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على مايو كاني الكاميروني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بالنادي ، ضمن منافسات دور الـ8.


وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 13
25- 17
26- 24


والجدير بالذكر، أن طائرة الزمالك "سيدات" تأهل لدور الـ8، من بطولة إفريقيا للأندية، بعد فوزه علي سوكوسيم السنغالي بنتيجة 0/3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16.


ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد مصطفى رئيسًا، أحمد فتحي مديرًا فنيًا، أشرف عبدالعال مدربًا، بلال وتوت مخططًا للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللًا، سمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إداريًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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