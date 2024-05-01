نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو سر تألق بيلينجهام مع ريال مدريد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن سر تألقه مع المرينجي في الموسم الحالي.

وقدم جود بيلينجهام أداء كبير جدا وفاجأ الكثير من النقاد بعد تألقه الكبير مع نادي ريال مدريد على الرغم من انتقاله إليه في الصيف الماضي من بروسيا دورتموند.

وأكد جود بيلينجهام في تصريحات صحفية له عن سر تألقه:" الفضل للمدرب أنشيلوتي، فهو منحني الحرية، أشعر بحالة جيدة جدا هنا، كما لو كنت هنا لفترة طويلة أنا فقط أحاول أن أكون نفسي".

واقتنص فريق ريال مدريد تعادل مثير أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وسوف تقام مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ مساء يوم الأربعاء القادم على سانتياجو برنابيو.