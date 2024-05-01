نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار برشلونة الأخير بشأن مستقبل أراوخو مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن القرار الأخير لمسؤولي نادي برشلونة الإسباني بشأن مستقبل النجم الأوروجوياني رونالد أراوخو مع الفريق.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسؤولي البارسا أبلغوا رونالد أراوخو بأنهم يرغبون في تمديد عقده مع الفريق خلال المرحلة القادمة.

وأوضحت أنه تم إبلاغ أراوخو برغبة نادي برشلونة في استمراره مع الفريق، حيث أن اللاعب لم يحسم قراره النهائي من التجديد أو الرحيل حتى الآن.

وتابعت الصحيفة بأنه في حالة إذا قرر أراوخو مغادرة صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم فلا بد من أن يجلب عرض كبير من أجل الموافقة عليه.

وينتهي عقد رونالد أراوخو مع نادي برشلونة في صيف عام 2026، ويرغب نادي بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد معه.