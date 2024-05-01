نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الخليج بكأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الخليج بعد قليل بستاد الأول بارك في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك "خادم الحرمين الشريفين".

موعد مباراة النصر والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والخليج مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام الخليج

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: الغنام، لابورت، تيليس، عبدالإله العمري.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

ويذكر أن الفائز من المباراة "النصر أو الخليج" سيواجه الهلال يوم 31 مايو الحالي بستاد الجوهرة المشعة في مباراة حاسمة بينهم ضمن منافسات نهائي كأس الملك.