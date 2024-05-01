الرياضة

عاجل.. الأهلي يفقد رامي ربيعة أمام الجونة

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة بسبب الإيقاف.

وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة له في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في الشوط الأول لتكون البطاقة الصفراء الثالثة له.

وكان ربيعة قد تحصل على بطاقتين صفراوين أمام كلًا من سموحة وإنبي لتصبح البطاقة الصفراء التي حصل عليها اليوم هي الثالثة.

ويلتقي الأهلي نظيره الجونة يوم السبت المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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