نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يفقد رامي ربيعة أمام الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة بسبب الإيقاف.

وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة له في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في الشوط الأول لتكون البطاقة الصفراء الثالثة له.

وكان ربيعة قد تحصل على بطاقتين صفراوين أمام كلًا من سموحة وإنبي لتصبح البطاقة الصفراء التي حصل عليها اليوم هي الثالثة.

ويلتقي الأهلي نظيره الجونة يوم السبت المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.