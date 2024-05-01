نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يفاجئ الجميع ويحسم مستقبله مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مستقبله مع الريدز في الفترة المقبلة بعد أنباء رحيله بشكل كبير في الميركاتو الصيفي.

وظهرت العديد من الأنباء الصحيفة مؤخرا والتي أكدت على مغادرة محمد صلاح صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الصحفي دافيد أورنستين أن محمد صلاح قرر البقاء مع الريدز في المرحلة المقبلة من أجل اللعب الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتابع أورنستين أن صلاح لا ينوي مغادرة صفوف نادي ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة كما تناولت العديد من الصحف العالمية، كما أنه يستهدف تمديد عقده.

ويرتبط الدولي المصري محمد صلاح بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي حتى صيف عام 2025 وسوف يقوم بتمديد عقده مع الريدز حسب المصادر.