نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف دي ليخت من المشاركة أمام ريال مدريد في مباراة الإياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية ألمانية عن موقف النجم ماتياس دي ليخت نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني من التواجد مع النادي البافاري في مباراة ريال مدريد القادمة.

ويلتقي فريق بايرن ميونيخ مع نظيره فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان المدافع ماتياس دي ليخت غاب عن نادي بايرن ميونيخ في مباراة ذهاب نصف النهائي أمام ريال مدريد أمس الثلاثاء بسبب الإصابة.

وأكدت صحيفة كيكر الألمانية أن دي ليخت تزداد فرصته بشأن المشاركة في مباراة ريال مدريد القادمة بعد اقترابه من التعافي من الإصابة التي تعرض لها.

ويسعى توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ أن يسافر إلى إسبانيا من أجل مواجهة ريال مدريد دون غياب أي لاعبين بسبب الإصابة.