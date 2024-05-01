نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف عبد الرحمن مجدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان احداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري.



واستطاع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي تسجيل هدف أول لفريقه في الدقيقة 75 بعد احتساب ركلة جزاء نتيجة لعرقلة اللاعب في منطقة الجزاء



وكان بيرسي تاو قد افتتح التسجيل في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من محمد هاني إلى إمام عاشور لينهيها الجنوب أفريقي في الشباك.

بينما أضاف إمام عاشور هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء



تشكيل الإسماعيلي في المواجهة:-



في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف، عمر الساعي.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، نادر فرج، عبد الرحمن مجدي.