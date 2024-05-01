نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفركوزن يرفض رحيل نجمه الأول لبايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفض مسؤولو نادي بايرن ليفركوزن الألماني رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف نادي بايرن ميونيخ الألماني عن رغبته في الحصول على خدمات النجم جوناثان تاه لاعب بايرن ليفركوزن في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد سيمون رولفز المدير التنفيذي لنادي بايرن ليفركوزن في تصريحات صحفية له عن مستقبل جوناثان تاه مع الفريق:" شعوري الجيد هو أن جوناثان تاه سيبقى معنا في باير ليفركوزن".

وتابع:" أنا مرتاح بشأن ذلك، إنه يعرف ما حدث هنا في السنوات القليلة الماضية وأيضًا ما لا يزال ممكنًا".

وتألق النجم جوناثان تاه بشكل كبير جدا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن وساهم في تتويجه بلقب الدوري الألماني هذا الموسم.