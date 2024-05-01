نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق بروسيا دورتموند الألماني، وذلك في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش - لوكاس هيرنانديز - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - فابيان رويز.

خط الهجوم: برادلي باركولا - كيليان مبابي - عثمان ديمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند عبر قناة bein Sports 1HD.