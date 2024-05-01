نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعود للانتصارات في الدوري على حساب الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري.



وتفوق الأهلي بهدفين مقابل هدف ليعود من جديد للانتصارات في بطولة الدوري.

أحداث المباراة

بيرسي تاو قد افتتح التسجيل في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من محمد هاني إلى إمام عاشور لينهيها الجنوب أفريقي في الشباك

وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني ليضاعف النتيجة لثنائية.

واستطاع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي تسجيل هدف أول لفريقه في الدقيقة 75 بعد احتساب ركلة جزاء نتيجة لعرقلة اللاعب في منطقة الجزاء

وشهد اللقاء حالة طرد من صفوف الإسماعيلي للاعب محمد نصر وذلك في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة احتل الاهلي المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، مع وجود مباريات مؤجلة للمارد الأحمر بينما تجمد الإسماعيلي عند المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.



ودخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مواجهة الإسماعيلي بتشكيل مكون:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

تشكيل الإسماعيلي في المواجهة:-



في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف، عمر الساعي.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، نادر فرج، عبد الرحمن مجدي.