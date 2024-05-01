نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يسجل الهدف الأول للنصر أمام الخليج بكأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هدف فريقه الأول في مرمى الخليج باللقاء الذي يجمعهم الآن بستاد الأول بارك ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك "خادم الحرمين الشريفين".

هدف رونالدو في الخليج

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هدف فريقه الأول في مرمى الخليج بالدقيقة 17 بتمريرة رائعة لأيمن يحيى وأصبحت النتيجة 1/0.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6