نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. باريس سان جيرمان يخسر والنصر يعبر لنهائي الكأس والزمالك ينهي أزمة بلحاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان

نجح الفريق الأول لكرة القدم بروسيا دورتموند الألماني، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

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النصر يضرب موعدا مع الهلال في نهائي كأس الملك

نجح فريق الكرة الأول بنادي النصر في تخطي عقبة الخليج بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك.

واستطاع النصر تحقيق الهدف الأول عن طريق الهداف التاريخي للعبة، كرستيانو رونالدو في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

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الأهلي يعود للانتصارات في الدوري على حساب الإسماعيلي

تفوق فريق الأهلي، على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك ينهي أزمة مستحقات أحمد بلحاج

نجح مسؤولو نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق بشأن حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وتم الاتفاق بين محامي اللاعب وكل من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وعمرو أدهم عضو المجلس على سداد مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة مستحقات اللاعب لدى النادي، بناء على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ليتم إسدال الستار على القضية.

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قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

كشف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في السابعة مساء الخميس باستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك بنظيره البنك الأهلي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.