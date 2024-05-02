نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه غالي وحازم إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رضا العزب لاعب الزمالك السابق، أن إمام عاشور نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية مع المارد الأحمر.

رضا العزب: إمام عاشور سيصبح أفضل لاعب في إفريقيا

قال رضا العزب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" إمام عاشور لاعب الأهلي مختلف عن أي لاعب آخر، من مستوى ثاني".

تابع: "إمام عاشور يستطيع أن يصبح نجم الأهلي ومنتخب مصر لسنوات ويصبح افضل لاعب في إفريقيا".

وأضاف:" إمام عاشور يشبه حازم إمام وحسام غالي لاعب يملك نفس الخصائص".