الرياضة

لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه غالي وحازم إمام

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أحمد جودة - القاهرة - قال رضا العزب لاعب الزمالك السابق، أن إمام عاشور نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية مع المارد الأحمر.

رضا العزب: إمام عاشور سيصبح أفضل لاعب في إفريقيا

قال رضا العزب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" إمام عاشور لاعب الأهلي مختلف عن أي لاعب آخر، من مستوى ثاني".

تابع: "إمام عاشور يستطيع أن يصبح نجم الأهلي ومنتخب مصر لسنوات ويصبح افضل لاعب في إفريقيا".

وأضاف:" إمام عاشور يشبه حازم إمام وحسام غالي لاعب يملك نفس الخصائص".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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