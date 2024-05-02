الرياضة

تشيلسي يواجه توتنهام.. مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 2- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يواجه توتنهام.. مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 2- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي” فيما يلي، مواعيد أبرز مواجهات اليوم الخميس الموافق 2 مايو الجاري؛ والقنوات الناقلة لها.

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

روما × باير ليفركوزن: 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

أستون فيلا × أولمبياكوس: الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية عبر beIN Sports HD 4

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي × توتنهام: الساعة 09:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، عبر قناة beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

× ضمك: الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة 09:00 مساء بتوقيت السعودية - SSC HD

مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الزمالك × البنك الأهلي: الساعة التاسعة مساءًا مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، عبر قناة ‎OnTime Sports‎

مودرن فيوتشر × طلائع الجيش: الساعة 07:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أون تايم سبورتس

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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