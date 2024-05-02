نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الزمالك للمنافسات المحلية وذلك بمواجهة البنك الأهلي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكانت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت طاقم حكام المباراة والذي يقوده محمد عادل.

ويعاون محمد عادل كلًا من محمود أبو الرجال مساعد أول، محمد محمود لطفي مساعد ثان، ويتواجد محجوب حكمًا رابعًا.

ويتواجد على تقنية الفيديو، كلًا من محمود البنا ويعاونه محمود الدسوقي.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، ويستقبل استاد القاهرة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.