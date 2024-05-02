نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يبلغ الزمالك بموقفه من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حسم العديد من الملفات الهامة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، والتي يأتي في مقدمتها تجديد عقد أحمد سيد زيزو نجم الفريق، والذي ينتهي عقده هذا الموسم.

وارتبط اسم زيزو، بالانتقال إلى صفوف أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم المقبل.

موقف زيزو من الرحيل عن الزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "جماهير الزمالك تهيئ نفسها لخبرين سارين، حال تمكن الفريق من حصد لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وتابع: "الفوز بالبطولة يعني انتعاش خزينتك بما يقترب من 2 مليون دولار، والخبر الثاني هو تجديد عقد أحمد سيد زيزو نجم الفريق".

وواصل: "حسين لبيب أكد أن الاتفاق اقترب بين الطرفين، وذلك بعد مقارنته بقيمة أي صفقة أجنبية والذي سوف يكون زيزو لديه أفضلية عليه وسوف يكلف مبالغ طائلة".

وختم: "زيزو مرحب بالتجديد وحدث نقاش شفوي وأبدى ترحيبه من بدء المفاوضات، خاصة بعد الدعم الجماهيري الأخير له".