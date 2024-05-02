دورتموند يفوز ذهاباً على سان جيرمان
حقق بوروسيا دورتموند الفوز على ضيفه باريس سان جيرمان 1-صفر، يوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز نيكلاس فولكروج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ويقام لقاء الإياب في باريس في السابع من مايو الجاري على أن يلعب المتأهل من بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، مع الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ اللذين تعادلا 2-2 في لقاء الذهاب.
ويعد هذا خامس نصف نهائي لدورتموند، في تاريخه بالبطولة، والأول منذ نسخة 2013 عندما أقصى ريال مدريد، قبل أن يخسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ في المباراة النهائية.
ويملك دورتموند لقبا وحيدا في المسابقة القارية الأولى، أحرزه عام 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي.
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