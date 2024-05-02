نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة عشرون من الدوري المصري الممتاز.

وكانت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت طاقم حكام المباراة والذي يقوده مصطفى عثمان.

ويعاونه محمد عزازي مساعد أول، وأحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثان، بينما يتواجد وليد عيد الرازق حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو، كلًا محمد الحنفي ويعاونه محمد الشناوي.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، ويستقبل استاد السلام، المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.