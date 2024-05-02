موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض والبنك الأهلي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، الموافق 2 من شهر مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.