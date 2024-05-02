نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يرحب بانتقال نجميه إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب انتقال اثنين من لاعبي برشلونة إلى الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم المقبل.

ويشهد سوق الانتقالات الصيفي العديد من الصفقات الهامة والمميزة التي يتنافس عليها كبار الأندية من أجل تدعيم صفوفهم خلال الفترة المقبلة.

نجما برشلونة إلى الدوري السعودي

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية أن الثنائي أنسو فاتي وكليمنت لونجليه سيغادران برشلونة ويتجهون إلى الدوري السعودي في ظل اهتمام أنديته بالحصول على خدماتهما.

ويلعب فاتي في صفوف برايتون على سبيل الإعارة ومثله لونجليه الذي يتألق في أستون فيلا ونجحوا في جذب أنظار العديد من الأندية تجاههم للتعاقد معهم.

الجدير بالذكر أنه سيكون رحيل هذا الثنائي مرحب به عند إدارة برشلونة التي تسعى إلى الحصول على الأموال من أجل حل الأزمة المالية الصعبة التي يعاني منها الفريق.