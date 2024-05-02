الرياضة

رسالة دعم مفاجئة إلى عبدالمنعم بعد هبوط مستواه مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - طلب الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، من محمد عبد المنعم مدافع الأهلي التركيز خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه أهم عنصر في خط دفاع منتخب مصر.

ميدو: أتمنى عودة محمد عبدالمنعم لمستواه

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الإسماعيلي خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري نايل.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع على قناة المحور: "يجب على محمد عبد المنعم التركيز بشكل أكبر ومعالجة أخطاءه وتطوير نفسه خلال الفترة القادمة".

وتابع: "أتمنى أن يعود محمد عبد المنعم لمستواه مرة أخرى، فهو العنصر الأساسي في خط دفاع منتخب مصر".

وأكمل: "عبد الرحمن مجدي أضاع أسهل فرصة في والإسماعيلي، وكان لا بد وأن يشارك عماد حمدي من بداية المباراة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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