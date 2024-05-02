نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة دعم مفاجئة إلى عبدالمنعم بعد هبوط مستواه مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، من محمد عبد المنعم مدافع الأهلي التركيز خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه أهم عنصر في خط دفاع منتخب مصر.

ميدو: أتمنى عودة محمد عبدالمنعم لمستواه

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الإسماعيلي خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري نايل.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع على قناة المحور: "يجب على محمد عبد المنعم التركيز بشكل أكبر ومعالجة أخطاءه وتطوير نفسه خلال الفترة القادمة".

وتابع: "أتمنى أن يعود محمد عبد المنعم لمستواه مرة أخرى، فهو العنصر الأساسي في خط دفاع منتخب مصر".

وأكمل: "عبد الرحمن مجدي أضاع أسهل فرصة في مباراة الأهلي والإسماعيلي، وكان لا بد وأن يشارك عماد حمدي من بداية المباراة".