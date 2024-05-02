نجم الأهلي السابق يختار رجل مباراة الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم، نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي قدم مباراة قوية أمام فريق الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

شريف عبدالمنعم: إمام عاشور أفضل لاعب في مباراة الأهلي والإسماعيلي

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق، خلال تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور يستحق لقب رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي فهو نقطة تحول في أداء القلعة الحمراء في المباريات الأخيرة وهو شيء واضح للجميع".

وتابع: “لا أفضل أن يحصل حارس المرمى على رجل المباراة لأن دوره الدفاع عن مرماه وكنت أتمنى أن يحصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في المباراة”.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الإسماعيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.