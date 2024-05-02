نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الزمالك يوجه رسالة مدوية إلى كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، أزمة حالية بسبب عودة الأساسي محمد الشناوي من الإصابة، في ظل تألق الحارس البديل مصطفى شوبير، وإشادة من الجميع.

سليمان: "لو الجهاز الفني مش قادر يسيطر يبقى فاشل"

وأكد مهيب عبر إم بي سي برنامج اللعيب: "أعلم أن الشناوي رفض الجلوس احتياطيا لمصطفى شوبير في المباريات القادمة بعد عودته من الإصابة".

رد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حديث مهيب قائلًا: "الجهاز الفني هو الأصلح لحسم قصة الشناوي وشوبير نهائيًا وهو أدرى بكل اللاعبين".

وتابع: "الحديث عن رفض لاعب الجلوس على دكة البدلاء لا يليق أبدًا ويسئ للجهاز الفني والإدارة واللاعب ذاته".

وواصل: "حراسة مرمى الأندية تختلف عن منتخب مصر ورقم واحد لا بد أن يكون ثابت في التشكيل الأساسي، والجاهزية الفنية تحسم موقف اللاعب من العودة أساسيا ويجب أن يكون الجهاز الفني قادر على السيطرة".